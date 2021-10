Légalisation de l'avortement médicalisé: Une pilule qui passe mal L'avortement médicalisé, légalisé est une pilule qui passe mal pour les religieux, les musulmans comme les catholiques. Même pour sa mise en place, les textes ne sont pas au diapason.

Le journal le Soleil fait s'avoir d'ailleurs à sa Une que le Protocole de Maputo et le Code pénal n'émettent pas sur la même longueur à cause de plusieurs divergences liées à cette légalisation.



Depuis leur position antérieure, les religieux, l'Islam comme l'Eglise réfutent cette thèse de l'avortement médicalisé qui est contre.



Pourtant, l'avortement médicalisé continue de faire son bonhomme de chemin, avec 34.079 cas constatés en 2020. Pour Dior Sow, membre de la task force, "nous portons ce combat par pur humanisme", a-t-elle dit.

