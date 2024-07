Légalisation du Yamba : Jamra dénonce des tractations

Les partisans de cette réforme soulignent que «la criminalisation excessive des consommateurs de drogue» peut entraîner des conséquences sociales et économiques négatives, en stigmatisant inutilement des individus. Ils trouveront alors opportun, en lieu et place des peines privatives de liberté, d'infliger aux fumeurs de YAMBA des amendes proportionnées pouvant servir de dissuasion tout en offrant une voie de sortie plus constructive pour les contrevenants.



NB : Il est inexact de parler de "criminalisation excessive des consommateurs", alors qu’il n’a jamais été question de criminaliser la consommation, mais plutôt le Trafic!



ENCORE UNE PREUVE, s'il en est besoin, que les PARTISANS DE LA LÉGALISATION DU YAMBA (quasiment les mêmes têtes que celles qui fustigent la loi 2007-31, dite "Loi Latif Guéye Jamra", qui CRIMINALISE LE TRAFIC DE DROGUE - SONT LOIN DE MAÎTRISER LEUR RÉTHORIQUE POLÉMIQUE ET SUSPECTE !



JAMRA FERA TRÈS PROCHAINEMENT FACE À LA PRESSE pour tirer au clair ces manœuvres souterraines, qui DÉROULENT INDUBITABLEMENT LE TAPIS ROUGE AUX NARCOTRAFIQUANTS INTERNATIONAUX !



DANS CE PAYS BÉNI où reposent BAMBA, MAODO, BAYE NIASSE, BAYE LAYE kénn dou fi LÉGALISER YAMBA, insha' Allah !

JAMRA