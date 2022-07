Légère hausse notée des nouvelles contaminations: La covid-19 pointe encore le bout du nez C’est une petite alerte lancée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers son communiqué quotidien sur l’évolution de la covid-19 au Sénégal. Les chiffres du document montrent que le nombre de cas liés au coronavirus grimpe ces derniers jours au Sénégal, laissant présager un rebond de la maladie les jours à venir, même s’il est encore prématuré pour se préoccuper des conséquences, informe "Sud Quotidien".

Passée en arrière-plan de l’actualité depuis des mois, l’épidémie de covid-19 semble augmenter légèrement au Sénégal, avec 23 nouveaux cas positifs sur 814 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,85%, a annoncé jeudi 7 juillet, le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son communiqué du jour sur l’évolution de la maladie. Même si les hospitalisations et les décès n’ont pas suivi la même courbe, les nouvelles contaminations sont dans une pente ascendante depuis quelques jours. Ce, après une longue période de baisse allant jusqu’à deux voire un cas positif par jour.



En effet, cette légère remontée du nombre de cas se passe dans un contexte où la covid-19 est presque reléguée aux calendes grecques, avec à la fois le relâchement total des mesures sanitaires mais aussi la vaccination anti-covid qui marque le pas (le nombre total des personnes vaccinées depuis février 2021, est de 1 493 351). De quoi faire craindre un retour de la pandémie ? Pour cause, l’on s’achemine vers la célébration de la fête de Tabaski, qui est marquée par un déplacement massif des populations. C’est l’occasion pour de gros préparatifs et de grands rassemblements avec ses proches, dans les gares routières et les marchés.



A ce risque de circulation du virus s’ajoute le fait qu’on se dirige aussi vers l’organisation des élections (législatives du 31 juillet). La campagne électorale qui, d’ailleurs, s’ouvre ce dimanche 10 juillet 2022, va drainer du monde partout dans le pays avec les meetings. En effet, la covid-19 est repartie à la hausse au Maroc depuis quelques jours, avec 3041 nouveaux cas enregistrés mercredi 6 juillet 2022. D’ailleurs, les Etats-Unis viennent de revoir la classification du pays dans son nouveau système d’évaluation des risques liés au covid-19, selon le média américain CNN. L’Europe aussi voit de nouveau en rouge. Des pays comme l’Italie, la Grèce, l’Allemagne l’Autriche, la France, annoncent une hausse des contaminations depuis quelques jours.



En France par exemple, le nombre de nouvelles infections au covid-19 est estimé à 154 615 les dernières 24 heures, selon les données de la Santé publique publiées mercredi soir. La veille, il était de 206 554. Le coronavirus a également étendu ses tentacules en Chine où il avait apparu en fin 2019. La grande ville de Xi’an de 13 millions d’habitants située dans le centre du pays, a fermé depuis le 5 juillet dernier et pour une semaine, écoles, restaurants, lieux de cultes, marchés et musées, pour éviter la flambée des cas après en avoir enregistré 18 samedi dernier, selon les autorités locales. Il y a trois jours 1,7 million de personnes sont confinées dans l’Est du pays. Le ministère de la Santé a fait état lundi dernier de 287 nouveaux cas positifs dans la province de l’Anhui, ce qui porte le total à plus d’un millier ces derniers jours. Toutefois, le nombre de cas covid-19 reste très bas en Chine, comparé à l’immense majorité des autres pays.



Au Sénégal, même s’il est encore prématuré de se préoccuper des conséquences concernant une «flambée», le respect des gestes-barrières devra encore être de mise.

