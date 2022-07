Législatives 2022: Aminata Touré s’attend à une large victoire de BBY à Mbour

" Je félicite tous les responsables de notre coalition avec cette belle et forte mobilisation. Avec cette jeunesse dynamique, ces femmes, il ne nous reste qu’à attendre une large victoire à 80% au soir du 31 juillet prochain ", a déclaré Mme Touré.



La tête de liste nationale de la coalition présidentielle tenait un méga-meeting devant le stade municipal de Mbour, dans le cadre de sa campagne pour les Législatives. " Nous saluons l’unité de tous les responsables de notre coalition, qui me fait dire qu’ici, dans ce département, la victoire ne fait aucun doute ", a-t-elle insisté.



Aminata Touré a surtout demandé aux citoyens, particulièrement aux militants de BBY, qui n’ont pas encore retiré leurs cartes d’électeurs, à aller les récupérer et à se rendre tôt le matin dimanche dans leurs différents centres de vote, pour élire les candidats de sa coalition.



" Femmes, jeunes, personnes du troisième âge, rendez-vous tôt le matin pour voter très massivement Benno Bokk Yakaar ’’, a-t-elle lancé avec insistance.



Elle a annoncé plusieurs chantiers pour le département, notamment un centre de formation professionnelle, une maison des jeunes, ainsi que la modernisation des communes à réaliser par le Gouvernement.