Législatives 2022 : Bougane Guèye Dany, l'absent le plus présent La Campagne Législative 2022 bat son plein sans la Grande Coalition Gueum Sa Bopp, la troisième force politique du Sénégal, selon les résultats des élections locales de janvier dernier. Pourtant, Bougane Guèye Dany, le leader de « Gueum Sa Bopp », avec sa descente très médiatisée dans les rues de Dakar et sa banlieue, semble être l'absent le plus présent !



Même éliminé des législatives avec un score plus qu’honorable issu des dernières élections locales du 22 janvier 2022, Bougane Guèye Dany et sa grande Coalition battent campagne et mobilisent. Avant-hier, dans la banlieue dakaroise de Keur Massar (devenue la veille des élections, un département) le leader de Gueum Sa Bopp a non seulement mobilisé du monde, mais aussi touché la corde sensible des populations.



Il était à Keur Massar et alentours pour s’enquérir de la situation des populations après les dégâts causés par les fortes pluies de la nuit du mardi au mercredi 20 juillet 2022 à Dakar et environs.



Hier, la caravane à fait un tour à Pikine où le leader, en compagnie de ses responsables et militants, ont reçu les éloges des populations. Bougane, un micro à la main en mode Dj, a fait un long trajet tenant un discours sur les dix raisons pour ne pas voter Benno Bokk Yakaar». Un message qui commence à être chanté par les jeunes dans certaines localités et sur les réseaux sociaux.



Par cet engagement et cette détermination, il commence à gagner la sympathie des populations. Lors de son passage à la Sicap « jet-d’eau», une personne âgée a rejoint le leader de la coalition Geum Sa Bopp pour lui remettre un billet de 5.000 frs cfa en guise de contribution pour sa campagne. Une action qui n’est pas passée inaperçue. Surpris et honoré, il partage la leçon de cet engagement citoyen avec les jeunes de son mouvement en marche pour des combats purement démocratiques et idéologiques.



Sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit des activistes et acteurs citoyens, magnifier ce nouveau style de faire la politique par des live et commentaires qui en disent long. Hier, le voir patauger dans les eaux en banlieue a ému plus d’un !



Mais comme il l’annonce haut et fort, c’est voir une opposition majoritaire à l’Assemblée qui l’intéresse. Ceci, pour barrer définitivement la route à une troisième candidature présidentielle à Macky Sall

