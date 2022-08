Législatives 2022/ Déclarée majoritaire à l’Assemblée nationale : BBY exulte et jubile pour sa victoire sans bavure La proclamation des résultats du scrutin du 31 juillet 2022 par la Commission nationale de recensement des votes. Elle donne à la coalition Benno Bokk Yaakaar une victoire nette et sans bavure. En conférence de presse, Aminata Touré galvanise ses troupes, tout en manifestant la joie et la satisfaction de sa coalition qui a gagné majoritairement, des sièges à l’Assemblée nationale.

"Nous l'avions dit, nous l'avons fait, on a gagné", a-t-elle poursuivi. "Une victoire nette et sans bavure, nous avons gagné", jubile la tête de liste nationale de la Coalition Benno Bokk Yaakar, Aminata Touré.



Elle indique que sur 3 260 886 suffrages valablement exprimés, la coalition Benno Bokk Yaakaar a obtenu 1 518 137 voix, soit 46, 64% et 82 sièges, avec une avance de près d'un demi-million de voix sur son suivant immédiat”.



Ainsi, Aminata Touré s'est félicitée de la maturité du peuple sénégalais et de la solidité de son système démocratique. D’après elle, le Sénégal reste et demeure une grande démocratie. "Le résultat de ces élections ouvre une nouvelle ère consolidante pour notre démocratie. Et, la coalition Benno Bokk Yaakaar renouvelle ses vives félicitations au peuple sénégalais tout entier et l'assure de la poursuite des réformes indispensables à la construction d'un Sénégal solidaire, prospère dans un Etat de droit et en toute responsabilité et élégance républicaine", promet-elle.



Sous ce registre, elle salue la bonne organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national qui s’est déroulé dans la paix et la sérénité. “Le caractère libre et transparent de ces élections a été reconnu et certifié par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux présents au Sénégal”, s’enorgueillit-elle.



Ailleurs, Aminata Touré invite tous les acteurs à respecter les prérogatives des institutions, chargées du processus électoral et exhorte tous les républicains et démocrates à la mobilisation pour consolider la Démocratie et la République sénégalaise.







