Législatives 2022 / Département de Mbacké : Serigne Fallou Mbacké dit Galass Kaltom, s’attend à une victoire écrasante de BBY Serigne Fallou Mbacké dit Galass Kaltom, fils de Serigne Elhadj Bara Falilou, tête de liste de la coalition BBY (Benno Bokk Yakaar) dans le département de Mbacké, a été très actif durant la campagne. Le religieux, formant une équipe dynamique et rigoureuse, n’a ménagé aucun effort pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.

Serigne Fallou mbacké dit Galass Kaltom a, durant la campagne, effectué 95 visites de proximité pour des financements au niveau des zones. Il a fait 19 réunions au siège social et dégagé beaucoup de moyens pour les zones Sde Touba. La tête de liste BBY du département de Mbacké a aidé beaucoup de responsables politiques, en leur facilitant le travail.



Ainsi, il a également réuni beaucoup de responsables politiques du département de Mbacké, qui n'étaient pas en de bons termes. Dans le cadre de la campagne électorale, Serigne Fallou Mbacké a loué 26 voitures, dont le coût est estimé à 25 000 FCfa par jour, durant toute la campagne électorale. Et, il a aidé beaucoup de jeunes et femmes.



Le futur député de BBY compte s’appuyer sur des thèmes chers à son grand-père et qui concernent, entre autres, le statut spécial de Touba, la condition des talibés et celle des maîtres coraniques, ainsi que l’avenir de l’enseignement arabe.



Serigne Galass s’engage, une fois élu à l’Assemblée nationale, à s’attaquer, entre autres, à ces questions. Serigne Fallou Mbacké comprend alors que l’enseignement de l’arabe est fondamental pour mieux comprendre le message islamique. Il a décidé de mettre en oeuvre beaucoup d'efforts pour accompagner le développement du département de Mbacké en général, avec la coalition de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar.



