Législatives 2022 : Faible affluence à Kaolack, où la pluie dicte sa loi

Les opérations de vote pour les élections législatives ont timidement démarré à 8h dans la région de Kaolack, notamment à l'école El Hadj Ibrahima Baye Niass, qui est l'un des plus grands lieux de vote. Il compte vingt-quatre bureaux et plus de 13 000 électeurs, a constaté Seneweb.



Devant ce beau nombre de bureaux de vote, il n'y a quasiment personne.



A signaler qu'à Kaolack, depuis hier, il pleut sans arrêt. La même situation est constatée à la mairie de Kaolack, où les bureaux de vote sont quasi déserts.