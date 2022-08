Législatives 2022: Le Ministre Mayacine Camara annonce la victoire de BBY à Koungheul (Vidéo) A peine la proclamation des résultats provisoires dans les différentes communes, le mandataire Mayacine Camara s’est adressé à la presse. Il a chanté le mérite des responsables qui se sont dégourdis les jambes dans le but d’offrir la victoire à BBY. M. Camara a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du scrutin dans le département de Koungheul.



"Alhamdoulilah, d’après les premières tendances, on note clairement qu’elles nous sont favorables. Ce qui veut dire que la coalition Benno Bokk Yaakar a gagné les élections dans le département. C’est un travail d’équipe de tous les responsables de BBY " souligne t’il. Le Secrétaire d’Etat a félicité les candidats Mouhamed Dieng et Fanta Sall.



L’écart de la victoire de Benno sur Yewwi n’est pas assez conséquente. Toutefois, Maya juge le taux suffisant par rapport aux autres localités. » Certes on a pas eu un taux de 80% comme voulu, mais les leaders ont fait l’effort nécessaire.



A noter aussi que la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a remporté un centre de vote. Maya de donner sa position, » on a pas pu faire mieux mais quand même les résultats des autres bureaux ont lavé l’affront. «



Le Ministre Secrétaire d’Etat a salué à ce propos la percée de Yewwi et Bokk Guis Guis pour les résultats satisfaisants. Néanmoins, il a insisté sur la force de bby dans le département. En plus, Il a insisté sur une évaluation des résultats plus tard pour examiner le faible taux obtenu par la coalition BBY. » Nous remercions la population surtout les militants pour leur détermination » avance Mayacine Camara.

