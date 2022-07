Législatives 2022 : Ousmane Sonko lance une quête de 50 millions FCFA pour une bonne campagne…

Chers compatriotes, militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askan wi,

Lors des élections territoriales, vous avez été des millions de sénégalais, d’ici et de la diaspora, à avoir contribué, financièrement, à la campagne électorale de la coalition Yewwi Askan Wi. Les bons résultats obtenus sont, en partie, dus à votre formidable élan de générosité. Soyez-en sincèrement remerciés.



Après exécution, la conférence de leaders, fidèle à ses engagements de clarté et de transparence, avait soumis aux sénégalaises et aux sénégalais le rapport financier des élections territoriales couvrant la période de septembre 2021 à février 2022.



Aussi, dans le souci de faire triompher les listes de la coalition aux Législatives du 31 juillet 2022, Yewwi Askan Wi lance une nouvelle campagne de collecte de fonds à travers la plateforme Kopar Express.



A cet effet, la coalition Yewwi Askan Wi invite toutes les sénégalaises et tous les sénégalais épris de paix, de justice, de stabilité et de transparence à se joindre à cette campagne en faisant une contribution pour la bonne cause.



L’objectif étant de collecter 50 millions de francs d’ici une semaine, pour permettre à Yewwi Askan Wi de battre campagne sur l’ensemble du territoire national.



Sama Alal Ci Yaw

Je contribue à la campagne