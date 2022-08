Législatives 2022/ Se basant sur des chiffres "concrets": BBY rejette la défaite et réclame sa victoire

La coalition Benno Bokk Yakaar, après avoir commenté les premières tendances des élections législatives, a revendiqué sa victoire.



Face à la presse, ce dimanche, la tête de liste nationale Aminata Touré a rejeté l’argument selon lequel, ils ont été fortement laminés sur toute l’étendue du territoire nationale.



«Le Sénégal compte 46 départements. Benno Bokk Yaakaar a remporté les 30 départements sur les 46. Nous avons une majorité à l’Assemblée nationale», insiste l’ancienne première ministre.



Ainsi, elle réclame la victoire de Diourbel, Fatick, Foundiougne, Gossas, Birkiliane, Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Guinguinéo, Kaolack, Nioro, Kédougou, Salémata, MédinaYoro Foulah, Kolda, Vélingara, Louga, Linguère, Kanel, Dangan, Matam, Ranérou, Dagana, Podor, Bounkiling, Goumdomp, Bakel, Goudiry, Koumpemtoum, Tamabacounda et Mbour. "Nous avons gagné l’Afrique du Nord et l’Afrique Centrale », dit-on.



