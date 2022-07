Législatives 2022 : Thierno Alassane Sall, Thierno Boccoum et Théodore Monteil de Aar Sénégal, à Kaolack

Thierno Alassane Sall, Thierno Boccoum et Théodore Monteil de la coalition Aar Sénégal, ont effectué une visite de proximité à Kaolack, dans le cadre de la campagne électorale.



"Heureux de me retrouver à Kaolack, ma ville de naissance, avec la tête de liste nationale Thierno Alassane Sall et la tête de liste départementale Théodore Chérif Monteil", a écrit Thierno Bocoum.

