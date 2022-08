Législatives 2022/ Victoire de BBY dans le département de Linguère: ' Les communes rurales sauvent le Macky' Contrairement à certains départements et communes où Sonko et Cie ont fait carton plein, dans le département de Linguère l’inter-coalition Yewwi-Wallù n’a pas fonctionné. Néanmoins, si on s'amusait à jeter un coup d'œil sur les résultats de Linguère commune, on voit nettement la défaite de BBY face à l'opposition réunie. Autrement dit l'addition des voix des deux coalitions Yewwi Wallu, fait perdre Benno.

Jeudi 11 Août 2022

A Linguère, malgré la forte implication de l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, le score était serré. Benno a remporté de justesse le scrutin avec une différence de quelques voix. La liste de Benno est arrivée en tête à Linguère avec 2869 contre 2721 pour la coalition Yewwi Askan Wi.



A Dahra, malgré la présence des ministres Samba Ndiobène Kâ et Aly Saleh Diop et des trois députés reconduits, cela n’a pas empêché à l’opposition de progresser. Benno est certes arrivée en tête avec 4686 voix mais Yewwi à elle seule a fait des progrès avec 2721 voix. L’opposition est en train de faire une percée dans cette zone qui mérite une attention particulière de BBY et du Président Macky Sall.



Le président Macky Sall et patron de la conférence des leaders de la coalition Bby a intérêt à renforcer le département sinon il peut basculer dans le camp de l’opposition. Renforcer des jeunes comme l'actuel coordonnateur de la Cojer, qui a joué un rôle déterminant dans cette victoire sans bruits, est un impératif.



Responsable de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Labgar, Moussa Sow n’a pas été investi sur la liste de Benno, pourtant il a joué un rôle déterminant dans la victoire de Benno à Linguère. Si ce n'étaient les communes rurales où Macky Sall a fait le plein, le département de Linguère pourrait basculer sous l'escarcelle de l'opposition. D’où l’appel lancé à l’endroit du président Sall de miser sur la jeunesse de Linguère.



Le Coordonnateur de la COJER a réussi à engranger 88% des suffrages pour la coalition Bby. Dans sa commune Labgar, Bby est arrivée largement en tête avec 1986 voix, suivie de Yewwi avec 214 voix et Wallù avec 21 voix. Il est ainsi dans les communes de Gassane où Benno a récolté 1909 là où ses suivants de Yewwi ont eu 431 voix. Dans la commune de Thiel, Benno est largement arrivé en tête avec 1821 voix suivie de Yewwi avec 265 voix…



