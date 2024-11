Législatives 2024 : 104 observateurs de l’UA et de la CEDEAO mobilisés

La mission de 104 observateurs de l’ US et de la Cédéao, s’inscrit dans une démarche indépendante et impartiale, conforme aux standards internationaux et au cadre légal sénégalais.



Les 12 et 13 novembre 2024, les missions d’observation électorale de la Commission de la CEDEAO et de l’Union africaine (UA), sont arrivées au Sénégal, dans le cadre des élections législatives anticipées prévues du 17 novembre 2024.



Ces deux missions opéreront de manière conjointe, avec un mandat axé sur l’observation des derniers jours de la campagne, des opérations électorales et des procédures de dépouillement.



Dirigées respectivement par M. Francis Alex Tsegah, ancien ambassadeur du Ghana en Espagne et Mme Calixte Aristide Mbari, expert en démocratie et constitutionnalisme de l’Union africaine, ces missions rassemblent 104 observateurs de court terme, issus de 20 États membres africains.



Leur composition inclut des représentants d’organes de gestion des élections (OGE), d’organisations de la société civile (OSC), ainsi que des universitaires et experts électoraux.



En plus d’évaluer les opérations électorales, les observateurs échangeront avec divers acteurs du processus électoral, y compris d’autres missions internationales et citoyennes d’observation.



Une déclaration préliminaire sera publiée le 19 novembre 2024, suivie d’un rapport final plus détaillé, destiné aux parties prenantes sénégalaises.



