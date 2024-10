Législatives 2024 : Amadou Bâ retire sa liste de Dakar au profit de Macky Sall et Khalifa Sall

La coalition Jam Ak Jariñ de Amadou Bâ retire sa liste dans le département de Dakar, pour soutenir l’inter coalition « Sam Sa Kaddù / Takku Wallu ».



L’information est confirmée par la mandataire de la coalition Jam Ak Jariñ, Zahra Iyane Thiam. « Effectivement, pour ces élections législatives du 17 novembre 2024, la coalition Jam Ak Jariñ de Amadou Bâ, a décidé de retirer sa liste départementale de Dakar, pour soutenir la liste de l’inter coalition Samm Sa Kaddu, avec PUR et Khalifa Sall et de Takku Wallu Sénégal, dirigée par l’ancien président Macky Sall », a-t-elle soutenu, rapporte "Le Témoin".

