Législatives 2024 / Avec 2 millions de voix : Pastef rafle 130 députés

Avec près de 2 millions de voix recueillies, représentant 54 % des suffrages exprimés, Pastef écrase la concurrence et obtient une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Sur les 165 sièges que compte l’hémicycle, le parti au pouvoir en rafle 130, laissant peu de place à l’opposition et à d’autres formations politiques.



Pastef a également marqué les esprits, en remportant 47 départements sur 54, consolidant ainsi son ancrage national. Ce succès dépasse de loin la majorité qualifiée des 99 députés nécessaires pour gouverner sans opposition significative.



Cette performance électorale confirme la domination d’Ousmane Sonko et de son parti, sur l’échiquier politique sénégalais. Elle traduit également un large plébiscite populaire en faveur des réformes annoncées par le leader de Pastef.