Législatives 2024/ Bignona : Le journaliste communicant Talibouya AIDARA rejoint Amadou BA Amadou BA vient de pêcher un très grand poisson dans le sud. L’un des leaders départementaux de l'Alliance pour la République (APR) de Bignona et pas des moindres, connu des Sénégalais à travers les plateaux de télés et sa plume, vient de rejoindre La Nouvelle Responsabilité de Amadou BA. Il s’agit du journaliste, communicant et écrivain, Talibouya AIDARA.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre entre le natif de la commune de l’arrondissement de Kataba1 qui regroupe les communes de Kafountine, Diouloulou, Djinaky et Kataba1 et Amadou Ba a eu lieu le vendredi soir. C’est à la suite de cette rencontre que l’auteur du live « LE SENEGAL QUE JE CONNAIS » a accepté de rejoindre la Coalition JAMM AK NJARIN d’Amadou BA.



L’arrivée de ce jeune leader qui est connu dans l’espace politique sénégalais à travers son engagement et ses positions à défendre l’ancien régime, pourrait apporter de l’espoir dans les rangs des militants du département de Bignona.



Il faut préciser que jusqu’à l’heure où vous lisez entre ces lignes, aucun des leaders de Bignona de l’ancien régime ne s’est pas encore prononcé à l’exception de Talibouya Aidara, membre du pool communication de la Convergence des Cadres Républicains (CCR).



D’après nos sources, Monsieur AIDARA milite dans un arrondissement qui est connu être le bastion électoral de Bignona. Avec ses quatre (04) communes, l’arrondissement de Kataba1 fait à lui seul près de 30% de l’électorat pour un département qui compte dix-neuf (19) communes.



