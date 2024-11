Législatives 2024/ Département de Guédiawaye : Takku Wallu Sénégal dément être en inter-coalition avec une autre liste, dans cette localité

"Le Directoire national de la grande coalition Takku Wallu Sénégal informe les militants et sympathisants, ainsi que les populations du département de Guédiawaye, qu’elle n’est pas en inter-coalition avec une autre liste dans cette localité.



Par conséquent, la coalition appelle les populations à soutenir, voter et faire voter la liste nationale de ladite coalition, qui a comme tête de liste le président Macky Sall.



Face à la tentative de certaines formations politiques de détourner les intentions de vote des partisans de notre coalition, Takku Wallu Sénégal appelle les militants des partis membres dans le département de Guédiawaye, à la vigilance et, à la mobilisation autour de sa liste lors des élections législatives du 17 novembre 2024."