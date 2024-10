Législatives 2024 : Déthié Fall quitte la coalition Samm Sa Kaddu et s’engage aux côtés du Pastef Très attendu après son entretien avec le Premier ministre Ousmane Sonko, Déthie Fall qui a fait face à la presse, ce mercredi, s’est prononcé sur Les législatives du 17 novembre prochain : « J’ai décidé à partir d’aujourd’hui, de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu ».

« Et j’engage le parti et ses membres, à faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef », a affirmé Déthié Fall face à la presse.



Pour rappel, il y a deux jours, l’information avait fuité qu’il avait été reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko. Mieux, le leader du mouvement PRP avait lui-même confirmé la nouvelle, en donnant rendez-vous aux Sénégalais : « Pendant plus 2h de temps, mon frère et ami, le Premier ministre Ousmane Sonko et moi, nous avons eu des échanges en profondeur sur beaucoup de sujets. Nous y reviendrons au cours d’un point de presse le mercredi, à 10h… ».



