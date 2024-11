Législatives 2024 : El Hadji Amadou Samba, président de ANDD-R, rejoint le Pastef El Hadji Amadou Samba, président de l’Alliance nationale pour un développement durable et responsable (ANDD-R), qui s'est affirmé comme acteur clé du développement inclusif, durable et responsable, a acté son soutien au PASTEF, pour les élections législatives de 2024.

Depuis sa création en 2021, son Parti ANDD-R a su participer activement à toutes les élections.



En outre, durant la campagne présidentielle de 2024, El Hadji Amadou Samba avait publié un livre intitulé "Président (e) 3.0", qui proposait de bonnes orientations au président de la République qui serait élu, pour la bonne marche du pays vers le progrès.



Ces orientations recoupent en grande partie, celles de la Vision d’un Sénégal souverain en 2050, porté par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko.



Les actions citoyennes et les initiatives responsables portées par le leadership d'El Hadji Amadou Samba, ont renforcé les liens entre l'ANDD-R et la population de Rufisque et environs.



Ses compétences, valeurs et talents reconnus, ont fini d'installer l’ANDD-R dans le cœur de beaucoup de personnes au Sénégal et hors du pays.



Conscients de cet état de fait, des militants et sympathisants du parti PASTEF l'ont invité à venir soutenir leurs listes aux élections législatives du 17 novembre 2024.



Pour eux, #AmeSAMBA comme on l’appelle, incarne les valeurs prônées par le PASTEF.



Il a décidé de soutenir le PASTEF pour plusieurs raisons dont :



- Le respect de la volonté de la majorité de la population électorale qui a porté PASTEF au pouvoir, le 24 mars dernier ;

- ⁠Le devoir d’accompagner toute politique visant le progrès ;

- ⁠L’adhésion au Jub, Jubal, Jubanti ;

- Le devoir de soutenir toute politique visant la stabilité de nos institutions, gage d'un développement durable et responsable ;

- La concordance de valeurs et d’identités remarquables ;

- ⁠Le respect des préceptes démocratiques.



En prenant cette décision, El Hadji Amadou SAMBA s'engage à voter et faire voter PASTEF, pour donner à cette formation politique, une majorité conséquente à l'Assemblée nationale.











