Législatives 2024 : Mounirou Mbengue, journaliste, félicite le président du Pastef, Ousmane Sonko

L’intégralité du message de félicitations du journaliste Mounirou Mbengue, au président Ousmane Sonko



« C’est avec une immense satisfaction que nous saluons la large victoire du président Ousmane Sonko, tête de liste de la Coalition Pastef, aux élections législatives du 17 novembre 2024.



Ce succès éclatant témoigne non seulement de la confiance renouvelée du peuple sénégalais en vos idées et votre vision, mais également de votre engagement inébranlable pour un Sénégal plus juste, équitable et prospère.



Nous vous adressons nos vives félicitations pour ce résultat historique et vous encourageons à poursuivre, avec courage et détermination, le chemin des réformes et du changement, pour répondre aux aspirations de toutes les couches de la société.



Puisse cette victoire être le socle d’une gouvernance éclairée, unifiée et tournée vers l’avenir.



Avec tous nos encouragements et nos meilleurs vœux de réussite. »















Mounirou Mbengue,

Journaliste