Législatives 2024 : Ousmane Sonko en campagne avant l’heure

«Je lance un appel aux militants pour la levée de fonds, pour le fund raising. On ne va pas utiliser les moyens de l’Etat pour battre campagne. On s’est interdit de le faire et il faut que les militants continuent à poursuivre cette œuvre qui nous différencie des autres », note-t-il. « Je voudrais féliciter les militants parce que nous avons fait des investitures. Et il n’y a pas eu de contestations, contrairement à d’autres partis où les gens sont en train de s’entretuer et d’autres ont démissionné. Cela montre l’esprit patriotique de nos militants », salue-t-il.



A Diamniadio, ce sera l’occasion pour appeler à voter massivement pour leur parti pour les Législatives, afin d’avoir une majorité. « Ce live fut aussi un moment de règlement de comptes politiques avec l’ancien régime. On nous a dit qu’on traînait les pieds. Mais, on voulait savoir l’étendue des dégâts provoqués par l’ancien régime. On ne peut pas poursuivre les ministres ou un président comme ça ! Le procureur ne peut pas les convoquer. Il faut une Haute cour de justice. C’est pour cela qu’il nous faut une majorité écrasante à l’Assemblée pour y arriver », ajoute-t-il.



D’après le journal "Point Actu", il poursuit : « Sur la falsification des chiffres, je vois des gens tenter de nier, de s’agiter de gauche à droite. Cela ne sert à rien parce que les dégâts sont plus importants. Il y a la vente des terrains, des surfacturations, de l’or, du diamant (sic). Dans les prochains jours, les gens seront encore plus édifiés sur ce qui s’est réellement passé ».



S’il a esquivé Macky Sall, il a aussi voulu couper l’herbe sous les pieds de la coalition Samm sa kaddu dirigée par Barthélémy Dias, qui a prévu de faire un point de presse, demain, dans l’après-midi.