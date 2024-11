Législatives 2024 à Darou Mousty/ Pour asseoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale : Ousmane Sonko peut compter sur Moustapha Ndour, Coordonnateur Régional "Tabax-Construire", Lancée le 27 octobre, la campagne pour les élections législatives est à son dernier virage pour prendre fin le 15 novembre à minuit. A Darou Mousty ou la demeure du donateur, foyer religieux et 2e capitale du Mouridisme, un homme s'est illustré de la plus belle des manières dans le landerneau politique avec courage et détermination pour apporter son soutien à Ousmane Sonko, leader des patriotes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Après deux semaines de discours et de rencontres avec l’électorat en parcourant les coins et zones du département de Kébémer, Moustapha Ndour rassure les militants et sympathisants de leur liste par rapport au maillage réalisé pour une belle victoire au soir du 17 Novembre 2024



Sur les 41 listes de partis politiques, d’associations et d’entités légalement constituées qui prendront part à la course, Moustapha Nour est convaincu de leurs propositions qui répondent aux besoins des sénégalais mais surtout la matérialisation du référentiel SENEGAL 2050 qui après ces joutes électorales bénéficiera du pouvoir de l'éxécutif.



Sur les images, en complicité avec Ousmane Sonko, Moustapha Ndour rappelle aux militants et sympathisants les bonnes raisons de voter pour la liste Pastef.



Etant soucieux de l’avenir du Sénégal et militant de la cause républicaine, engagé au service exclusif du développement du Sénégal, Moustapha Ndour appelle solennellement, tous les sénégalais, de la diaspora tous les membres de TABAX sous la houlette de leur leader, Boubacar Camara , à adhérer au projet Vision Sénégal 2050. En conséquence à voter massivement pour la LISTE PASTEF dirigée par OUSMANE SONKO



Avant de conclure en ces termes " J’appelle donc sans calcul à un vote massif pour la Liste Pastef afin de donner une majorité confortable au régime au pouvoir lui permettant une mise en œuvre parfaite du projet au bénéfice de notre cher Sénégal".



Mieux, Moustapha termine en rappelant que "Ces élections ne sont pas seulement une occasion de choisir des représentants au sein de notre Assemblée Nationale, mais elles représentent également un moment déterminant pour tracer la voie vers la transformation systémique de notre pays avec des réformes majeures structurelles.



Nous sommes à un tournant décisif, où il est impératif de donner une nouvelle direction à notre nation, en adéquation avec les grands défis de notre époque et la vision ambitieuse de "Sénégal 2050". Le pays a besoin de réformes profondes et d’une gouvernance responsable et transparente pour garantir la prospérité et l’épanouissement de tous ses fils."





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook