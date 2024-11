Législatives 2024 à Podor / Pas de traversée du fleuve : Les frontières entre le Sénégal et la Mauritanie, fermées, ce dimanche matin Les frontières entre le Sénégal et la Mauritanie sont fermées depuis ce matin. Cette décision, dit-on, est prise pour empêcher beaucoup de militants, venant de la Mauritanie et qui traversaient par pirogue, d’accomplir leur devoir civique au Sénégal.

Des instructions fermes seraient données à la Police des frontières, de refuser toute traversée sur le long du fleuve.



L’'information été donnée par les responsables de pirogues au niveau de Salde, chef-lieu d'arrondissement. Autre conséquence de cette décision, est que déjà, le taux de participation reste pour l'heure très faible dans pas mal de localités qui recevaient une partie importante de ces électeurs, venant de la Mauritanie, surtout des villages de MBoto Mbagne, Sotimale et Thienguelel.



Ainsi, il a été constaté que même des Sénégalais qui détenaient leurs terres au niveau de la Mauritanie, ont été interdits de s'y rendre jusqu'à demain, lundi. Le moment auquel la frontière sera réouverte.











Abou Kane Podor



