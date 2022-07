Législatives: Aminata Mbengue Ndiaye et le Ps rassurent

Macky à trois jours du scrutin du 31 juillet, le Parti socialiste cherche à rassurer Macky Sall de sa loyauté. « Depuis le 10 juillet 2022, le Parti socialiste s’est partout engagé, au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, dans la campagne électorale, pour les élections législatives du 31 juillet 2022, à travers ses structures nationales et ses démembrements de la diaspora » indiquent les camarades de Mme Aminata Mbengue Ndiaye dans un communiqué.



Poursuivant, ils informent qu’ « à moins d’une semaine du scrutin, le Parti socialiste tient à réaffirmer son ancrage au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Aussi, appelle-t-il tous ses responsables, militants et sympathisants, au Sénégal et dans la diaspora, à poursuivre la campagne électorale, avec les alliés, à voter et à faire voter, pour les listes de Bennoo Bokk Yaakaar, en vue d’une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022 ».

Le Témoin

