Législatives / Déthié Fall : "Pourquoi la liste de Benno Bokk Yakaar doit être rejetée..."

La révélation est faite par Déthié Fall. Selon lui, les membres de la coalition Benno Bokk Yaakar n’ont pas respecté la loi sur le parité.



Pour rappel, c’est à cause du non respect de cette même loi que la liste de la coalition de l’opposition a été invalidée à Dakar.



« La liste de Benno Bokk Yakkar est non-paritaire à la 43e et 44e place des suppléants sur la liste nationale. Deux femmes s’y suivent à savoir Rokhaya Ndao et Maïmouna Ndiaye », a révélé le mandataire de la coalition de l’opposition lors d’une conférence de presse.



A l’en croire, le constat a été certifié par la Direction générale des élections et la Commission électorale nationale et indépendante (CENA). Suffisant donc pour lui de dire que la liste de BBY devrait être déclarée irrecevable.