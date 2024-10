Législatives - Équité et équilibre dans le traitement de l’information : L’appel des jeunes reporters à l’endroit de l’État Pour respecter les principes d'équilibre et d'équité lors des prochaines Législatives, l’État est invité à appuyer la presse. L’appel a été lancé par la Convention des jeunes reporters, lors d’un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes, organisé en partenariat avec la société civile.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la campagne électorale à venir, la Convention des jeunes reporters (CJR) invite l'État du Sénégal, à soutenir les entreprises de presse privées.



" On a 41 listes pour ces élections. Il sera très difficile pour les médias de couvrir tous les candidats. Et si l’on ne le fait pas, on ne va pas respecter les principes d’équilibre et d’équité. Donc, l’État à l’obligation d’accompagner les entreprises privées comme il le fait avec la RTS. Comme ça, on aura une bonne couverture ", a indiqué le président Migui Marame Ndiaye, lors d'un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les élections.



Aux patrons de presse, le journaliste de la RTS demande de prendre toutes les dispositions pour mettre leurs reporters dans les conditions optimales durant la campagne électorale.



‘’ Il n'y a pas de pays démocratique, s'il n'y a pas de presse libre, s'il n'y a pas de presse plurielle. En période électorale, vous jouez un rôle particulièrement important. Il n'y a pas de bonnes élections sans l'implication des professionnels des médias ", a soutenu Matar Sall du CNRA.











Extraits de EnQuête

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook