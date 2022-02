Législatives: Le Gradec mise sur 8 millions d’inscrits

Selon un décret rendu public, il est institué une révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des élections législatives du 31 juillet. Cette révision se déroule du lundi 07 mars au jeudi 31 mars 2022 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger pour le vote des Sénégalais de l’extérieur.



Cette révision concerne les citoyens qui auront 18 ans le jour du scrutin, les changements de circonscription ou d’adresse électorale.

Pour le Groupe de recherche et d’appui à la gouvernance participative (GRADEC), le défi majeur est d’atteindre les 8 millions inscrits dans le fichier électoral. Pour le Sg, Babacar Fall, ils ont déjà près de 6 millions d’inscrits dans le fichier. « Ce qu’il faut c’est atteindre près de 8 millions d’inscrits. Nous en avions estimé le potentiel de jeunes qui devaient être inscrits sur les listes électorales à 1 million 200, car nous sommes restés près de trois ans sans inscriptions sur les listes. Seuls 250 mille s’étaient inscrits. Il faut en profiter au maximum », dit-il.



Le document indique que « cette révision concerne aussi le changement de statut d’un militaire ou paramilitaire redevenu civil ou inversement, la radiation d’électeurs décédés, frappés d’incapacité du fait de la loi ou ceux ne désirant plus figurer sur les listes électorales. » Pour le Gradec, toutes les personnes qui se sont inscrites doivent recevoir leur carte sans parti pris.



Même si la révision pour les listes électorales s’arrête le 31 mars prochain, les demandes des électeurs pour une radiation ou une modification de statut vont devoir s’arrêter le 27 mars.







Les précisions de Ndiaga Sylla expert électoral







Selon Ndiaga Sylla, expert électoral, il y a lieu de faire une précision. « Même si la révision s’arrête le 31 mars prochain, les demandes d’électeurs sont reçues jusqu’au 27. Donc tout électeur qui veut formuler une demande d’inscription, de changement de statut, de radiation ou de changement d’adresse doit se présenter au plus tard le 27 mars auprès de la Commission », explique l’expert électoral. Il précise en outre que « durant toute la durée de la révision, il y a le contentieux pendant. Par exemple, si un électeur se présente devant la commission et que le Président lui refuse sa demande, celui-ci est tenu de motiver sa décision et de la notifier à l’électeur qui a deux jours pour saisir le Président du Tribunal de grande instance. Celui-ci dispose de 24 h pour rendre sa décision. Après cette opération, le décret prévoit la publication des listes provisoires le 17 avril. Comme le veut la loi, le contentieux s’ouvre le 18 avril et le Président du Tribunal lui dispose de 48h pour rendre sa décision. »

