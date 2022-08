Législatives: Les résultats attendus au plus tard vendredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

Après le scrutin de dimanche dernier, le processus électoral suit son cours normal. A la suite de la publication des résultats provisoires par les commissions départementales de recensement des votes, le président de la commission nationale de recensement des votes, assisté de ses membres, a réuni hier les mandataires des différentes coalitions pour démarrer les travaux de compilation des procès-verbaux.



D’après Dakaractu, la commission nationale de recensement des votes donnera au plus tard vendredi les résultats provisoires avant de filer le dossier au Conseil constitutionnel pour les résultats définitifs. Le mandataire national de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Me Ousmane Sèye, de la coalition Yewwi Askan wi, Déthié Fall, Maguette Sy de Wallu Sénégal etc. ont pris part à la rencontre.



L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook