Législatives : Mame Boye Diao et ses alliés, rejoignent le Pastef

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2024 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

« Chers responsables, militants et sympathisants d'AARIS et de la Coalition DIAO2024,



Après une large consultation avec la base, les responsables, ainsi que les chefs de partis et les mouvements de soutien, nous avons décidé de soutenir le PASTEF, pour les élections législatives du 17 novembre 2024.



La direction de la Coalition DIAO2024 vous tiendra informés des modalités pratiques, pour concrétiser ce choix. »













El Hadji Mamadou Diao

Président de la Coalition DIAO2024

Président du parti AARIS

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook