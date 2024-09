Législatives : Ousmane Sarr, figure de proue du département de Tivaouane, investi tête de liste de la coalition "JAMM AK NJARIN" Ousmane Sarr, maire de la commune de Chérif Lô, a été investi par la coalition "JAMM AK NJARIN" pour représenter le département de Tivaouane. Originaire de la région de Thiès, cet homme de terrain, connu pour son dévouement social, est un acteur clé dans les 18 communes que compte le département. Sa générosité dépasse les frontières de sa région natale, et son choix a été validé par Amadou Ba, tête de liste de la coalition.

Respecté par tous les acteurs politiques, Ousmane Sarr est l'ami de tous. Qu'il s'agisse de moments de bonheur ou de malheur, il ne distingue pas entre ses alliés et ses adversaires politiques. Présent partout, sans intérêt personnel, il place l'humain et le social au cœur de chacune de ses actions.



Un homme au service des communautés religieuses et sociales



Ousmane Sarr est omniprésent dans tous les événements religieux du département, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Que ce soit à Ndiasane chez les Khadres, chez les Tidianes, ou encore chez les Mourides, le maire intervient sans retenue, utilisant souvent ses propres fonds. Dans sa commune de Chérif Lô, il est actif dans tous les villages, apportant son soutien aux associations locales ainsi qu'à celles de l'ensemble du département. Les transporteurs, les Jakartamans, le collectif des officiers d'état civil et le mouvement des Amazones du maire Ousmane Sarr font partie des nombreux groupes qu’il accompagne financièrement.



Ses interventions ne se limitent pas aux activités lucratives. Lors de décès, mariages ou baptêmes, il est également présent pour soutenir les familles, aussi bien financièrement qu’humainement. Plusieurs personnes interrogées soulignent cette bienveillance qui transcende les intérêts politiques ou économiques.



Des réalisations marquantes au niveau local



Le maire Ousmane Sarr a réalisé de nombreux projets dans sa commune, ce qui lui vaut un soutien indéfectible de la part des chauffeurs, commerçants, ouvriers et Jakartamans. Au-delà de sa commune, il a même gagné la confiance des chauffeurs au niveau national, qui ont créé un mouvement pour le soutenir. Il est le seul maire à accompagner les jeunes dans toutes leurs activités sportives, renforçant ainsi son lien avec les différentes communautés.



C’est en raison de ces actions sociales et de ses réalisations qu’Ousmane Sarr a été choisi pour mener la liste départementale. Lors des investitures, les maires des 18 communes n'ont pas hésité à désigner cet homme capable de diriger non seulement une liste départementale mais également une liste nationale. Toutefois, fidèle à ses racines, Ousmane Sarr a préféré se concentrer sur son département d'origine, où il continue de faire ses preuves.



Un acteur politique incontournable



Depuis 2014, Ousmane Sarr remporte toutes les élections dans sa commune et dans d'autres localités du département. Son investiture a été largement saluée, et beaucoup pensent qu’il est l’homme de la situation pour garantir la victoire de la liste d'Amadou Ba. Fidèle à ses engagements, Ousmane Sarr a décidé de rester aux côtés d’Amadou Ba, qu'il respecte profondément et admire pour son leadership. Avec un tel parcours, Ousmane Sarr s'impose comme une figure incontournable du paysage politique local, alliant générosité, action sociale et stratégie politique, pour le bien-être de ses concitoyens.





