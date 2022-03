Législatives/Rejet du parrainage et appel au boycott: Abdoul Mbaye, leader de l’ACT défié à remplir les signatures Ousmane Faye défie Abdoul Mbaye de remplir les signatures requises, et lui rappelle sa 35ème place sur les 47 listes en 2017 malgré son statut d’ancien PM fraichement déboulonné. Depuis l'annonce de l'instauration du système de parrainage citoyen comme condition pour participer aux élections législatives, Abdoul Mbaye rue dans les brancards et brocarde les instructions émises par les services de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Mars 2022

Abdoul Mbaye pointe du doigt le Président Macky Sall qu'il accuse de vouloir torpiller le processus en établissant le parrainage pour dit-il, empêcher les potentiels candidats de briguer des sièges à l’Assemblée. Suffisant pour le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) pour lui mettre les points sur les i en lui rappelant son piètre classement lors des législatives de 2017. «Tout le tintamarre que fait Abdou Mbaye renseigne sur une chose : il ne peut remplir les signatures requises. Ne disposant pas de suffisants d’électeurs, sa seule alternative est de crier sur tous les toits.



Mais il ne doit pas être amnésique au point d'oublier qu'il occupait, en 2017, alors qu’il n’y avait pas encore le parrainage, la 35ème place sur les 47 listes en compétition, loin derrière la coalition MWS qui occupait la 15ème place et l'avait dépassé de 6000 voix», avertit Ousmane Faye avec beaucoup de fermeté.



Abdoul Mbaye est contre le système de parrainage et ne manque de le faire savoir à haute et intelligible voix. Plus grave encore, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act) sonne la révolte de l’opposition et invite tout simplement ses camarades de l’opposition au boycott de ce scrutin prévu le 31 juillet prochain. Cette forme de réaction indigne et fait réagir le patron de la grande coalition MWS, Ousmane Faye qui depuis l'hexagone, lui apporte une réplique à la dimension de ses prétentions. «S'il y a quelqu'un qui ne doit pas se focaliser sur le parrainage, c'est bien Abdoul Mbaye. Parce que tout simplement lors des dernières élections législatives, le système de parrainage n'était appliqué pour les candidats, mais n'empêche qu'au résultat final, Abdoul Mbaye, malgré qu’il jouisse d’une bonne santé financière avec son statut d’ancien PM fraîchement limogé, disputait les dernières places, et tout le monde s’en souvient encore.



La coalition MWS l'avait, à elle seule, devancé de 6000 voix et occupait la 17eme place, au moment où il descendait à la 25ème position. Donc, c'est un faux prétexte qu'il brandit pour légitimer sa prochaine déconvenue le 31 juillet prochain, et au soir duquel, il n'aura aucun siège s'il s'aventure à briguer, seul et sans coalition, la voix des électeurs», lui prédit le leader de MWS. Selon lui, «mais, on comprend ses artifices, et je dis qu’il est temps de débusquer ces responsables de l'opposition comme Abdoul Mbaye, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo Tekki qui n'ont aucune base politique. Je leur lance, à eux trois, un défi qu’ils ne gagneront aucun siège à l'Assemblée s'ils ne font pas de lobbying pour rejoindre les grandes coalitions en lice.



Sans base politique, ces vieux de l'opposition ne pourront pas remplir les critères imposés par le système de parrainage, et seront exclus de la compétition sans alliance avec d’autres coalitions. Ils savent bien qu’ils n'existent que par leur langue pour faire de la médisance et vitupérer. En dehors de ça, Abdoul Mbaye et ses acolytes auraient déjà enterré leurs ambitions politiques», dézingue Ousmane Faye.

