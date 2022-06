Législatives : Souleymane NDIAYE appelle les acteurs à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel

" Nous sommes tous tenus par la loi et les décisions de justice. Nous, les hommes politiques qui recherchons le suffrage des Sénégalais, devons être sans reproches et par conséquent exemplaires, en nous conformant à la loi et aux décisions rendues par nos cours et tribunaux" , déclare le, par ailleurs, directeur des infrastructures aéroportuaires.



" Nous vivons dans un État de droit et la richesse de notre peuple c'est avant tout la Paix et sa stabilité politique citées en exemple dans le monde. Nous sensibilisons les populations à ces valeurs communes, mais surtout les jeunes", insiste Souleymane Ndiaye. Convaincu que "Les défis, nous les relèverons ensemble, avec des divergences d'opinions politiques parfois certes ; mais, le plus important, dans le respect des règles démocratiques" .





Et d'ajouter : " Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, pour la réussite de sa mission en Russie mais également pour son leadership. Nous réaffirmons, ici et sans réserve d'ailleurs, que nous sommes résolument engagés à l'accompagner sur tous les plans. Pour ce faire, tous nos militants sont invités à voter massivement les listes Benno Bokk Yaakaar pour une majorité confortable de notre Grande coalition à l'Assemblée nationale. Cela lui permettra de poursuivre sans aucune difficulté la réalisation des grands projets du Plan Sénégal Émergent "