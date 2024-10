Législatives/Youssou Diom écarté : Le PS de Diofior annonce son retrait de la coalition DIAM AK NJARIN Le PS de Diofior critique vivement l'absence de leur maire, Youssou Diom, sur la liste de la coalition DIAM AK NJARIN. Mamadou Ba, porte-parole du jour, et ses camarades ont annoncé leur retrait de ladite coalition et menacent de voter contre la liste dirigée par Amadou Ba.















"Après avoir vu la publication de notre coalition DIAM AK NJARNI , nous souhaitons à nos camarades investis bonne chance pour les élections législatives.



Nous avons constaté et appris une trahison au sein du parti. Le parti socialiste est la deuxième force politique du département de FATICK et notre secrétaire général de section le maire Youssou Diom en plus le seul maire socialiste du département, deuxième adjoint de la coordination, ne figure pas sur les listes. Cela est injuste et inacceptable et correspond à la mort du parti dans le département, car l'homme à la base solide est écarté par le parti. Nous, socialistes de Diofior, nous prenons acte et nous nous retirons de la coalition DIAM AK NJARIN .



L'arrondissement du père fondateur du parti socialiste Leopold Sédar Senghor est trahi par le secrétaire national du parti. Aujourd'hui si le parti continue à vivre dans le département c'est grâce à Youssou Diom qui depuis 1990 gagne les élections à Diofior. Nous tous unis derrière notre Secrétaire général de section maire de Diofior nous voterons contre la liste dirigée par Amadou Ba.



Ps Diofior avec le secrétaire de la section maire YOUSSOU DIOM



MAMADOU BA Porte parole du jour".









