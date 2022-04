Législatives à Diourbel : Des “apéristes” laissés en rade, défient Macky Sall

“ L’APR a fêté ses 10 ans au pouvoir. Mais ce qui est étrange, est que nous, les authentiques et membres fondateurs du parti à Diourbel, ne connaissons pas le pouvoir. Pourtant, nous nous sommes battus pour mettre le Président Macky Sall à la magistrature suprême. Aujourd’hui, il nous a mis en quarantaine. Chose que nous n’accepterons plus. Comment peut-on comprendre et gagner une élection, en laissant en rade les 26 %. L’APR doit revoir sa copie, s’il veut continuer à exister politiquement dans le département de Diourbel ”, a déploré Omar Diallo, membre fondateur de l’APR/Diourbel sur RFM.



Pour être édifiés sur leur sort, ces membres sollicitent une audience avec le chef de l’Etat Macky Sall. “ Pour résoudre ce problème, nous, membres et responsables authentiques de l’APR, exigeons une audience avec le président de la République, président du parti, seul gage de confiance qui peut soigner cette plaie si profonde et douloureuse ”, a-t-il lancé.



Toutefois, ces “apéristes” n’excluent pas de soutenir un candidat qui prendra en compte leurs aspirations, pour les prochaines élections législatives.



“ Aujourd’hui, si le Président accepte que le maire de Diourbel, celui qui a osé nous traiter de tous les noms d’oiseaux, soit au-devant pour les prochaines élections législatives, c’est parce qu’il n’est pas bien informé. En tout cas, nous sommes prêts à soutenir un candidat qui considère les aspirations des membres fondateurs de l’APR à Diourbel et qui est prêt à les écouter ”, a-t-il précisé.













actunet