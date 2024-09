Législatives anticipées : Abdoul Mbaye dénonce la continuité des « magouilles » électorales sous le régime Pastef" Abdoul Mbaye, président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), critique vivement le parti Pastef, qu'il accuse de poursuivre une politique de manipulation électorale. Cette accusation fait suite à la décision unilatérale du Président Bassirou Diomaye Faye de convoquer le collège électoral pour les élections législatives anticipées, prévues pour le 17 novembre 2024.

Selon l’info relayée par le quotidien Bes Bi, l'ancien Premier ministre de Macky Sall reproche au Président Faye d'avoir rompu avec une longue tradition de concertation politique en fixant cette date sans consultation.



Abdoul Mbaye, qui est également signataire de la charte fondatrice de l'Alliance pour la transparence des élections (Atel), un regroupement de l'opposition créé récemment, fustige ce qu'il considère comme une dérive systémique du Pastef.



« Le peuple sénégalais mérite-t-il sa classe politique ? L’espoir était de mise en avril 2024, mais jamais je n’aurais imaginé que le Pastef s’inscrirait dans la continuité des "njucc njacc" (magouilles) pour organiser un recul démocratique », a-t-il publié sur le réseau social X.



L'Alliance pour la transparence des élections (Atel), composée de 113 partis politiques de l’opposition et de personnalités influentes, a annoncé une série d'actions destinées à forcer le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à ajourner le processus électoral et à renouer le dialogue avec les différents acteurs politiques.



Parmi ces actions figure un grand rassemblement prévu le vendredi 27 septembre à la Place de la Nation de Dakar, ainsi que la saisine des juridictions compétentes, notamment la Cour d’appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO.



Des visites seront également organisées auprès des autorités religieuses, traditionnelles et diplomatiques. Cette initiative vise à rétablir le dialogue politique à moins de deux mois des élections législatives anticipées.



