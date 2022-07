Législatives aux Hlm: Cheikh Mbaye apporte son soutien à Ousmane Touré Déclic

Cheikh Mbaye, président du mouvement ‘’SA DEUG DEUG’’, invite ses militants à soutenir Ousmane Touré Déclic investi par la président Macky Sall dans la commune des HLM. C’est lors du point de presse qu’il a organisé hier devant son siège sis aux HLM 5 que le président du mouvement ‘’SA DEUG DEUG’’ a demandé à ses militants et sympathisants de se ranger derrière M. Ousmane Touré Declic pour les législatives à venir. « Nous voulons une ‘’victoire écrasante’’ pour la coalition Benno Bokk Yaakar au soir des élections. Puisque c’est lui que le président Macky Sall a choisi pour la commune des HLM. Nous comptons l’accompagner ».



Appréciant le contexte politique marqué par une violence physique et verbale, souligne LeTémoin, le président du mouvement ‘’SA DEUG DEUG’’ n’a pas manqué d’adresser un message à la jeunesse des HLM pour leur dire de ne plus être les dindons de la farce de certains hommes politiques. « Celui qui veut aller dans la rue pour manifester n’a qu’à mettre en première ligne ses enfants et sa famille. Ne vous faites plus tuer et violenter dans la rue pour personne » dira-t-il. Pour clôturer, il a offert la somme de 5 000 000 de FCFA aux femmes de son mouvement pour les besoins de la fête de la tabaski.