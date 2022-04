Législatives de juillet 2022: Les femmes de Bby de Tivaouane réclament leurs investitures

La journée de lancement des activités de l’association « Jambarou kajoor and dolèl sunu ay maires », ce samedi 02 avril 2022, à Ngaye Mékhé, a servi de tribune à douze femmes leaders politiques au niveau du département de Tivaouane, toutes adjointes aux maires et vice-présidentes départementales membres de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, pour décliner leur plan de bataille.



Lequel, explique-t-on dans LeTémoin, est destiné à « appuyer nos maires et la présidente du Conseil départemental afin qu’ils obtiennent la majorité à l’Assemblée nationale au soir des élections législatives de juillet 2022 ». Sokhna Mounina Kounta, présidente de ladite association, et Fatou Bintou Diop, 4ème vice-présidente au conseil départemental de Tivaouane, au nom des femmes du département de Tivaouane, réclament « beaucoup plus d’égards dans la confection des listes pour les prochaines élections législatives », mais aussi des « financements pour nos activités de développement ».



Ces dames de la mouvance présidentielle disent « vouloir cheminer ensemble avec nos maires pour une victoire éclatante aux futures échéances électorales, notamment les législatives ». Surtout elles souhaiteraient que « des femmes soient investies dans les listes au niveau départemental comme national ».