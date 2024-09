Législatives du 17 novembre 2024 : Décret portant convocation du Collège électoral et celui portant répartition des sièges Signé le 13 septembre 2024, un décret du Président Bassirou Diomaye Faye est paru au journal officiel et partagé ce jour, portant convocation du Collège électoral, en vue des élections législatives du 17 novembre 2024.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Les candidats dispensés de parrainages, le montant de la caution laissé à 15 millions FCfa, le fichier électoral de la dernière présidentielle reconduit…



Et à ce décret, se joint au autre portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire et départemental, pour les élections législatives anticipées.





