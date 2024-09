Législatives du 17 novembre 2024 : Le RND appelle à soutenir la majorité, pour une stabilité politique et institutionnelle Réuni le 27 septembre 2024, le Secrétariat Exécutif Politique (SEPO) du Rassemblement National Démocratique (RND), a fait le point sur les efforts entrepris pour constituer les listes en vue des élections législatives, prévues le 17 novembre 2024. Le parti souligne les difficultés rencontrées dans la formation d’une liste inclusive, en adéquation avec ses principes et valeurs.

Le RND déplore également la multiplication des listes, souvent marquées par des surenchères et des marchandages politiques. Cette prolifération, selon le SEPO, confirme les inquiétudes exprimées lors de leur communiqué du 22 septembre 2024, dénonçant des positionnements dictés par des calculs politiciens, à visée strictement électoraliste.



Face à cette situation, et fidèle à son statut de parti libre et souverain, le RND a pris la décision solennelle d’appeler les Sénégalais à accorder au pouvoir en place, une majorité qualifiée. L’objectif est d'assurer la stabilité politique et institutionnelle du pays, tout en permettant au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, de gouverner sereinement. Cette stabilité, selon le RND, est indispensable à la réussite des projets de développement nationaux.



Le parti ambitionne également de contribuer à la formation d'une Assemblée nationale capable de renforcer la démocratie sénégalaise, en apportant des propositions et des idées novatrices pour un changement de paradigme de développement, tant attendu au Sénégal et en Afrique.



Le Secrétariat Exécutif Politique du RND enjoint ses militants et sympathisants, à soutenir activement cet appel, en votant et en mobilisant autour de la liste PASTEF aux prochaines législatives du 17 novembre 2024. Il les encourage également à continuer à élargir les bases du parti à travers le pays



