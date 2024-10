Législatives du 17 novembre : Ousmane Sonko face au duel générationnel Les Législatives du 17 novembre prochain constituent une révolution dans le champ politique. Exit les plus anciennes figures comme Idy, Khalifa, Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Niasse, qui ont marqué les dernières décennies de la scène politique et ont décidé de renoncer à se présenter à ces élections, pour assurer une transition générationnelle.

Après 7 mois de pouvoir, le tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko fait face à une opposition de plus en en plus prononcée dans ses convictions. Elles sont tranchées. Avec l’organisation des Législatives, le débat politique sera davantage exacerbé par des querelles politiques. Et le duo de l’Exécutif fait face à des hommes de sa génération.



Déféré et placé sous mandat de dépôt, Bougane Guèye sera jugé le 30 octobre. Le leader de Gueum sa Bopp a décidé d’incarner une opposition radicale, la même recette qui a servi à l’ascension d'Ousmane Sonko et de Pastef. A Bakel, tout le monde a découvert l’engagement et la détermination des figures de Samm sa Kaddu, outrées par l’arrestation de Bougane Guèye Dany. Anta Babacar Ngom, colistière de Barth', a montré à la fois que son endurance et son engagement politiques ne sont pas liés à des circonstances politiques.



D’après le journal "Point Actu", elle a décidé de dépasser son statut de fille à papa, pour montrer qu’elle est prête au combat, après avoir décidé de renoncer au luxe de ses bureaux à Sédima. Thierno Bocoum fut la première personnalité politique à afficher son opposition au régime Pastef.



Au lendemain du meeting d'Ousmane Sonko au Grand Théâtre, il a alerté sur les «dérives du régime». Il est monté crescendo jusqu’à Bakel et Tambacounda. Aux côtés de Mme Anta Babacar et Pape Djibril Fall, Thierno Bocoum a montré aussi qu’il va continuer à «Agir» dans l’opposition radicale, à l’image du chef des Serviteurs, Pape Djibril Fall. Et c’est Barth' qui mène les troupes au sein de cette coalition et veut imposer ce duel générationnel avec Ousmane Sonko, avec qui il avait noué de solides relations du temps de Yewwi Askan Wi, avant que leurs intérêts ne divergent.



En dehors de Samm Sa Kaddu, il y a une nouvelle génération de leaders comme Thierno Alassane Sall, Ibrahima Hamidou Dème, au-delà des figures historiques comme Amadou Bâ et Macky Sall, qui sont les seules têtes de liste avec un certain âge. Un champ politique en ébullition après la transition de 2024.





