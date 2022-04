Législatives du 31 juillet : L’Unacois met en garde sur l’utilisation de l’image de ses dirigeants

«Les échéances électorales du 31 juillet prochain suscitent déjà auprès des forces en présence beaucoup de positionnement et de surenchères notamment dans les rangs du secteur privé », écrit M. Thiam. «L’Unacois Jappo se démarque totalement de toutes les déclarations d’engagements sur les prochaines élections législatives et met en garde tous ceux qui seraient tentés d’utiliser à des fins politiques l’image de ses dirigeants ou ses supports visuels », prévient Idy Thiam.



Selon lui, conformément à ses statuts, l’Unacois Jappo demeure apolitique et exclusivement vouée aux intérêts économiques du secteur privé national.

Adou FAYE





Source : Dans un communiqué de presse, le président de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois), Idy Thiam met en garde les acteurs politiques sur l’utilisation de l’image de ses dirigeants pour les législatives du 31 juillet prochain.Source : https://www.lejecos.com/Legislatives-du-31-juillet...

