Législatives du 31 juillet : le Pds et Yaw en pleine discussion Certaines rumeurs ont fait part d’une supposée décision du Patron du Pds, Abdoulaye Wade, de fermer ses portes à Khalifa Sall et Cie, des discussions en vue de mettre en place une coalition en direction des législatives du 31 juillet prochain.

Ce qu’infirme le Vice-président de la commission communication de la nouvelle équipe de campagne.



Selon Abdou Thiam qui a joint nos confrères des discussions sont en cours entre le nouveau directoire de campagne du Pds et la coalition Yewwi Askan wi.



« Ces rumeurs sont les fruits d’une tentative de déstabilisation du PDS et un sabotage des discussions entreprises par le Pds pour mettre en place une large coalition gagnante de l’opposition », a laissé entendre Abdou Thiam.



» Le SG du parti vient de mettre en place un directoire de campagne pour les élections législatives et une commission chargée des alliances a été créée au sein de ce directoire. Le Pds est ouvert à une large coalition de l’opposition« , a-t-il précisé.



Qui espère que discussions aboutiront à un consensus

