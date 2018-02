Léna Guèye de "Mbettel", agressée et dépouillée de 3 chaînes en or et d'un IPhone 8+

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-épouse du lutteur Balla Gaye 2 a été la cible d’une bande d’agresseurs qui opérait à bord d’une moto Jakarta. Les faits se sont passés dans la nuit du 5 au 6 février aux environs de 22h à Thiès. C’est alors qu’elle attendait un taxi au quartier 10e de Thiès où elle s’était rendue pour le tournage de la série télévisée «Mbettel», qu’elle a été attaquée et dépouillée de son sac contenant de l’argent et des effets de valeur.



Selon L’Observateur qui rapporte l’information, Léna a saisi les limiers du commissariat urbain de Thiès d’une plainte contre X. Le commandant Mamadou Tendeng, nouvelle installé, a ouvert une enquête. Entendue, la comédienne Léna Guèye, narrant sa mésaventure, a expliqué que son sac de marque Louis Vuitton contenait entre autres trois chaînes en or, un téléphone portable IPhone 8+, 34 000FCFA et des effets personnels.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook