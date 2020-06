Lendemain d’émeutes :60 personnes arrêtées à Touba, 38 à Mbacké

38 personnes ont été arrêtées à Mbacké et une soixantaine dans la ville de Touba, informe Sud Quotidien.



Qui rappelle que les locaux de l’agence de la Senelec ont été saccagé, et un véhicule de cette même société et une ambulance incendiés lors des violentes manifestations qui ont secoué l’agglomération de Touba-Mbacké, mardi dernier, jour de grève des transporteurs en grogne contre l’interdiction de circulation interurbaine et autres mesures prises face à la Covid-19.



