Lenteur des travaux du BRT: Les riverains de Gibraltar Centenaire en colère

Il y a quatre ans(2019), le président de la République Macky Sall avait officiellement lancé le démarrage des gigantesques travaux du Bus rapid transit (Brt). Un projet très bien apprécié par les Dakarois puisque le Brt est un moyen de transport urbain et interurbain rapide ayant pour but de faciliter la mobilité entre le centre ville de Dakar et sa banlieue.



Malheureusement la lenteur des travaux et le manque de communication des entreprises ont fini par provoquer la colère des habitants et automobilistes impactés par l’itinéraire. Parmi les plus impactés, les riverains et commerçants des quartiers Gibraltar-Centenaire de Dakar. Car depuis quatre ans constate « Le Témoin » quotidien, les boutiques et magasins en bordure des Allées Centenaires sont pratiquement inaccessibles. D’autres fermés.





Sans oublier les riverains dont les portails de leur maison sont bloqués par les gravats. Pour leurs véhicules particuliers, Ils sont priés de circuler c’est-à-dire d’aller garer ailleurs. Pire, les habitants impactés ne sont ni indemnisés, ni informés encore moins sensibilisés sur d’éventuels désagréments. Il est vrai que pour réaliser un tel projet, Dakar doit être transformée en chantiers. D’où les multiples travaux publics provoquant des tranchées béantes dans les rues, ruelles, avenues et autres boulevards situés dans les quartiers Gibraltar-Centenaire, Colobane, Sicap Rue 10, Zone A etc. Justement raison pour laquelle les entreprises du Brt doivent communiquer ou trouver des voies de dégagement pour les riverains, boutiquiers et automobilistes.



LeTémoin