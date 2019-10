Lenteur des travaux du TER: Pikine Guinaw Rail proteste

Les populations de Pikine Guinaw Rails s’inquiètent de la lenteur des travaux du Train express régional. Frustrés, les habitants des quartiers environnants réclament la construction d'une passerelle et des voies d'accès, notamment du côté des points les plus fréquentés pour faciliter la mobilité des personnes.



« Les travaux du Ter créent des situations désastreuses pour la population de Guinaw-Rail et environs. Ces travaux qui ont pris une longue durée, créent des difficultés sur la circulation des personnes. Les plus âgés ont du mal à traverser les rails avec une hauteur angoissante qui ne cesse de provoquer des accidents. Nous réclamons des passerelles, ainsi que des voies d’accès pour faciliter la circulation à la population», a protesté le porte-parole des habitants de Pikine Guinaw-Rails.



En sit-in hier nuit devant les chantiers du Ter, ces derniers promettent de passer à la vitesse supérieure, si toutefois l'autorité ne réagissait pas. Ces protestataires dénoncent l’attitude du directeur de l’Apix, Mountaga Sy, tout en réclamant sa démission.

