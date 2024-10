Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Leral TV se propose d’organiser le débat public entre Ousmane Sonko et Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 22:27 | | 0 commentaire(s)| Leral TV se tient prête à organiser le débat public tant attendu, entre Ousmane Sonko et Amadou Bâ. Cette initiative fait suite à l’appel lancé par le leader du parti Pastef-Les Patriotes, qui a invité M. Bâ à un échange ouvert et contradictoire, sur plusieurs questions cruciales pour le Sénégal. Un débat pour clarifier la situation économique et politique du pays.

Ousmane Sonko a récemment interpellé Amadou Bâ, l’accusant de se cacher derrière des « mercenaires de la plume » et des « chroniqueurs », pour éviter les débats directs sur la gestion économique du pays. Selon lui, il est temps que M. Bâ, qui occupe des postes clés au sein du gouvernement, réponde directement aux préoccupations des citoyens. Pour ce faire, M. Sonko propose un débat ouvert, face-à-face, sur les enjeux économiques actuels et sur la responsabilité de M. Bâ dans la situation du Sénégal.



Leral TV, fidèle à son engagement pour la transparence et le débat démocratique, se propose de jouer un rôle de facilitateur, en organisant cette rencontre. Nous garantirons un cadre impartial et équilibré, avec des journalistes reconnus pour leur neutralité et leur professionnalisme.



Des thèmes de débat au cœur des préoccupations nationales



Ce débat sera l’occasion d’aborder des sujets essentiels, tels que :



• La gestion de la dette publique et le déficit budgétaire,

• La fiscalité et ses impacts sur les citoyens et les entreprises,

• La gestion du foncier, des ressources minières et des hydrocarbures,

• La problématique de la masse salariale et des finances publiques,

• La Vision 2050 et les perspectives de développement économique du Sénégal.



Ousmane Sonko souhaite que ce débat soit une opportunité pour Amadou Bâ, de clarifier sa position sur ces questions cruciales et de défendre ses actions et décisions devant le peuple sénégalais. Ce sera également, une occasion de discuter de sa vision pour l’avenir du pays, notamment à travers le prisme de la Vision 2050.



L'offre de Leral TV pour un débat ouvert et transparent



En tant que média indépendant, Leral TV se positionne en tant que plateforme pour un débat libre.





