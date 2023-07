Les Etats-Unis ont rejoint l’Unesco, qu’ils avaient quittée sous Trump

AFP-Les Etats-Unis ont officiellement rejoint, vendredi 30 juin, l’Unesco, qu’ils avaient quittée sous la présidence de Donald Trump, après un vote favorable des Etats-membres de cette organisation onusienne basée à Paris, et malgré l’opposition de la Russie et de la Chine. Quelque 132 Etats ont voté pour ce retour américain, 15 se sont abstenus et dix s’y sont opposés. « C’est un […]

AFP-Les Etats-Unis ont officiellement rejoint, vendredi 30 juin, l’Unesco, qu’ils avaient quittée sous la présidence de Donald Trump, après un vote favorable des Etats-membres de cette organisation onusienne basée à Paris, et malgré l’opposition de la Russie et de la Chine. Quelque 132 Etats ont voté pour ce retour américain, 15 se sont abstenus et dix s’y sont opposés. « C’est un grand jour, un moment historique », a salué devant la presse la directrice générale de l’Unesco Audray Azoulay, notant une « réponse extrêmement claire, favorable à plus de 90% des Etats votants et présents ».

Plusieurs pays comme l’Iran, la Syrie, la Chine, la Corée du Nord et surtout la Russie ont toutefois manifesté leur opposition de principe, quand la conférence générale extraordinaire de l’Unesco organisée sur deux jours semblait acquise au retour américain. La délégation russe a notamment multiplié les prises de parole sur des points de procédure jeudi et les projets d’amendements vendredi afin de ralentir les débats. « Nous serions prêts à accueillir favorablement la volonté de Washington » de rejoindre l’Unesco, qui « permettrait de renforcer notre organisation », mais « nous pensons qu’on essaie de nous emmener dans un monde parallèle, qui dépasse vraiment toutes les descriptions absurdes des livres de Lewis Carroll », a tonné vendredi un diplomate russe. « Dans cet espace déformé, ceux qui défendent la démocratie et la primauté du droit commencent à nous entraîner vers une violation de ces règles et à s’arroger des droits privilégiés », a-t-il poursuivi, estimant que les Etats-Unis doivent payer intégralement leurs arriérés à l’Unesco avant de pouvoir la rejoindre, quand Washington propose de le faire progressivement.

