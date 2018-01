Les 10 plus grands scandales sexuels en politique dans le monde

1- Donald Trump Après avoir découvert récemment que Donald Trump l’avait trompé, Melania Trump a refusé d’accompagner son mari à Davos où se déroule le Forum économique mondial. C’est la découverte de l’interview accordée par l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels qui a tout déclenché. Dans ladite interview qui date de 2011 Daniels avoue avoir eu des relations intimes avec Trump entre 2006 et 2010 quand il était déjà marié à Melania. Le vrai nom de Stormy Daniels c’est Stephanie Clifford.





2- Bill Clinton Tout le monde se souvient de l’aventure de Bill Clinton avec la stagiaire Monica Lewinsky. Bill Clinton avait failli perdre alors son mandat après le vote sur la procédure de mise en accusation à la Chambre des représentants, le taux d’audience de Clinton avait alors atteint 73%. Il a été pardonné par les milieux publics américains et par son épouse Hillary qui l’a officiellement soutenu pendant le scandale.

3- François Hollande François Hollande s’est retrouvé au centre d’un scandale car accusé d’avoir trompé sa compagne Valérie Trierweiler, considérée comme la Première dame de France, avec l’actrice Julie Gayet.

4- Moshe Katzav L’ancien Président d’Israël Moshe Katzav a été condamné à 7 ans de prison pour deux viols et plusieurs harcèlements. Huit femmes ont déposé plaintes, mais seulement deux actions en justice ont été intentées.





5- Arnold Schwarzenegger L’on se souvient encore de cette pétition dans laquelle le gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger avait été cité. Une pétition qui soutenait qu’il est mêlé à des «harcèlements systématiques». En mai 2011, Schwarzenegger avait quitté le poste de gouverneur et a annoncé son divorce avec Maria Shriver après 25 ans de mariage. La cause du divorce était dû au fait qu’il était devenu, 10 ans auparavant, père d’un enfant hors mariage mis au monde par une de ses femmes de ménage. 6- Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi est le héros d’un des plus grands scandales sexuels: l’affaire du Rubygate. En 2011, le Premier ministre Berlusconi avait été accusé d’avoir eu recours aux services de prostituées mineures. Surnommée Ruby Charmeuse, il avait été reconnu coupable et condamné en 2013 à sept ans de prison. Mais en mars 2015, la Cour de cassation d’Italie dont le verdict est définitif a acquitté l’ex-Premier ministre. 7- Dominique Strauss-Kahn L’ex-directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn a été parmi les principaux rivaux de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012 en France. Or, il n’a pas eu la chance d’y participer: le 14 mai 2011, il a été arrêté car accusé du viol de Nafissatou Diallo, une femme de chambre d’un hôtel américain. L’affaire a fini par être close et Strauss-Kahn a été acquitté. Néanmoins, il a démissionné du poste de directeur général du FMI. 8- Canaan Sodindo Banana Canaan Sodindo Banana le premier Président du Zimbabwe avait été accusé en 1998 de violence sexuelle et de sodomie. Il a été mis en liberté sous caution et s’est réfugié en Afrique du Sud. Banana a contesté toutes les accusations et est reparti dans son pays à l’issue d’un entretien personnel avec le Président sud-africain Nelson Mandela. Là, il a été condamné à 10 ans de réclusion. 9- Anwar Ibrahim L’ancien vice Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a été accusé en 2014 de se livrer à du «sexe contre nature». Son ancien chauffeur personnel avait témoigné contre son patron. Anwar Ibrahim avait démenti les accusations les qualifiant de «complot politique». Après toute une série d’appels, la Cour suprême a confirmé le verdict: cinq ans de réclusion. En Malaisie les relations homosexuels constituent un crime de droit commun et supposent une réclusion pouvant aller jusqu’à 20 ans mais cette loi n’est presque jamais appliquée. 10- Anthony Weiner En 2016, un autre grand scandale sexuel a éclaté aux États-Unis. Le politicien démocrate Anthony Weiner échangeait des lettres et des photos intimes avec une jeune fille. On a appris en 2011 qu’Anthony Weiner faisait connaissance avec des femmes sur internet et leur envoyait des photos de lui. Ce «loisir» lui a coûté sa carrière: un jour, Weiner a confondu les boutons et a envoyé une photo de son pénis à l’une de ses petites amies virtuelles dans un message personnel. Cette dernière l’a publiée sur Twitter.











